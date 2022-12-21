Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Hahamı Chaim Hillel Azimov’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hanuka nedeniyle KKTC’de yaşayan Musevilik inancına mensup kişilerin bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, ülkedeki her bireyin, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğuna dikkat çekti.

“Farklılıklar ülke için bir zenginlik”

Musevilik inancına mensup kişilerin, ülkenin kültür mozaiği içerisinde, diğer etnik ve dini gruplarla karşılıklı anlayış ve kardeşlik duygusu içerisinde var olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, farklılıkların ülke için bir zenginlik olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de ve dünyada yaşayan tüm Yahudilere, Hanuka Bayramı’nın huzur, esenlik getirmesini temenni etti.

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21/12/2022 15:51