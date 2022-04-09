Farouk sezonu kapattı

Doğan Türk Birliği'nde bu sezon yaşanan ciddi sakatlıklara Farouk da eklendi.

K.Kaymaklı ile oynanan Nicosia Grup Kıbrıs Kupası yarı final maçında sakatlanarak oyundan alınan Farouk'un diz yan bağlarında esneme ve çapraz bağlarında kısmi kopuk olduğu açıklandı.

Defans hattının başarılı isminin tedavisi devam ederken bu sezonu kapattığı belirtildi.

Sarı lacivertlilerde birçok ismin uzun süreli sakatlıkları bu sezon sıkıntı yarattı. Koral Saymaz'ın çapraz bağının kopması sonrası son olarak Kaan Borova da ayni sakatlıktan dolayı sezonu kapatmıştı.

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09/04/2022 10:11