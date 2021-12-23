Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Faruk Tınaz hayatını kaybetti.

ads ads ads ads
23/12/2021

ads
ads
ads
Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Faruk Tınaz hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Faruk Tınaz bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Tınaz, aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

23/12/2021 15:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: faruk tınaz, vefat, türk, sanat, müziği,
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.