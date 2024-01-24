Fas, 2023'te 75 binin üzerinde düzensiz göç girişimini engellediğini duyurdu

Fas, 2023 yılında 75 bin 184 düzensiz göç girişiminin engellendiği ve bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 6 artış gösterdiğini açıkladı.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2023 boyunca 419 insan kaçakçılığı şebekesinin çökertildiği belirtildi.

Fas açıklarında 2023'te 16 bin 818 düzensiz göçmenin kurtarıldığı aktarılan açıklamada, aynı yılda toplam 75 bin 184 düzensiz göç girişiminin güvenlik güçlerince engellendiği kaydedildi.

Fas, coğrafi olarak Avrupa'ya, özellikle de İspanya'ya yakınlığı nedeniyle düzensiz göçmenlerin Akdeniz'deki geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Afrikalı göçmenlerin Avrupa'ya geçiş noktası olarak kullandığı Fas'ın kuzey kıyısında yer alan Melila ve Sebte kentleri, İspanya topraklarında yer almasına rağmen Fas bu iki kenti "işgal altındaki limanlar" olarak görüyor.