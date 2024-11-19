Fas 6'da 6 yaparak lider bitirdi: En-Nesyri sonradan girerek golünü attı

Afrika Uluslar Kupası Elemeler, B Gurubu 6. maçında Fas, sahasında Lesotho ile karşılaştı.



Fas maçı 7-0 kazandı. Fas bu sonuçla birlikte grubunu 6'da 6 ile lider tamamladı.

Maça ilk 11'de başlayan Amrabat, 90 dakika süre aldı. En-Nesyri ise 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Amrabat maçta 1 asist yaparken, En-Nesyri de oyuna girdikten kısa süre sonra ağları havalandırdı.