Fas 6'da 6 yaparak lider bitirdi: En-Nesyri sonradan girerek golünü attı

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Fas, Lesotho ile karşılaştı. Fas maçı 7-0 kazandı. Fenerbahçeli Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri maçta forma giydi.

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19/11/2024

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Fas 6'da 6 yaparak lider bitirdi: En-Nesyri sonradan girerek golünü attı

Afrika Uluslar Kupası Elemeler, B Gurubu 6. maçında Fas, sahasında Lesotho ile karşılaştı. 

Fas maçı 7-0 kazandı. Fas bu sonuçla birlikte grubunu 6'da 6 ile lider tamamladı.

Maça ilk 11'de başlayan Amrabat, 90 dakika süre aldı. En-Nesyri ise 63. dakikada oyuna dahil oldu. 

Amrabat maçta 1 asist yaparken, En-Nesyri de oyuna girdikten kısa süre sonra ağları havalandırdı. 

19/11/2024 10:32
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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