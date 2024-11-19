Fas 6'da 6 yaparak lider bitirdi: En-Nesyri sonradan girerek golünü attı
Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Fas, Lesotho ile karşılaştı. Fas maçı 7-0 kazandı. Fenerbahçeli Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri maçta forma giydi.
19/11/2024
Afrika Uluslar Kupası Elemeler, B Gurubu 6. maçında Fas, sahasında Lesotho ile karşılaştı.
Fas maçı 7-0 kazandı. Fas bu sonuçla birlikte grubunu 6'da 6 ile lider tamamladı.
Maça ilk 11'de başlayan Amrabat, 90 dakika süre aldı. En-Nesyri ise 63. dakikada oyuna dahil oldu.
Amrabat maçta 1 asist yaparken, En-Nesyri de oyuna girdikten kısa süre sonra ağları havalandırdı.19/11/2024 10:32