Fas açıklarında 114 düzensiz göçmen yakalandı

Fas'ta Atlas Okyanusu açıklarında, Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.

ads ads ads ads
13/11/2021

ads
ads
ads
Fas açıklarında 114 düzensiz göçmen yakalandı

Fas'ta Atlas Okyanusu açıklarında, Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Fas'ta Uyun Limanı'nın 28 kilometre kuzeybatısında düzensiz göçmenleri yakalamak için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 şişme botta Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Fas'ta 10 Kasım'da da Akdeniz ve Atlas Okyanusu açıklarında 117 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

13/11/2021 16:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Fas, düzensiz göçmen
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.