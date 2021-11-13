Fas açıklarında 114 düzensiz göçmen yakalandı
Fas'ta Atlas Okyanusu açıklarında, Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.
13/11/2021
Fas'ta Atlas Okyanusu açıklarında, Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.
Fas'ta Uyun Limanı'nın 28 kilometre kuzeybatısında düzensiz göçmenleri yakalamak için operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 şişme botta Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.
Fas'ta 10 Kasım'da da Akdeniz ve Atlas Okyanusu açıklarında 117 düzensiz göçmen yakalanmıştı.