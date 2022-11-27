Fas, Belçika'yı iki golle yıktı

FIFA Dünya Kupası 2022 F Grubu ikinci maçında Fas, Belçika'yı 2-0 yendi. Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve Beşiktaşlı Romain Saiss maça 11'de başlarken Galatasaraylı Dries Mertens 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Al Thumama Stadı'nda oynanan ve TRT ekranlarından yayınlanan mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetti. Michy Batshuayi ve Dries Mertensli Belçika ile Romain Saissli Fas'ın karşı karşıya geldiği maçta gol kazanan taraf 2-0'lık skorla Fas oldu.

Fas'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Abdelhamid Sabiri ile 90+2. dakikada Zakaria Aboukhlal kaydetti.

Belçika karşılaşmaya; Courtois, Meunier, Vertonghen, Alderweireld, Castagne, Witsel, Onana, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Batshuayi 11'iyle başladı.

Fas ise sahaya; Munir, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Boufal, En-Nesyri, Ziyech 11'iyle çıktı.

Isınma sırasında sakatlanan Fas kalecisi Yassine Bounou'nun yerine Hatayspor'dan tanıdığımız Munir, maça ilk 11'de başladı.

Belçika, Michy Batshuayi ile 5. dakikada gole çok yaklaştı. Fas kalecisi Munir, Batshuayi'nin vuruşunda golü engelledi.

45+1. dakikada Hakim Ziyech'in attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Belçika'da Mertens, 65. dakikada ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Topu, kaleci Munir karşıladı.

Fas, 73. dakikada Abdelhamid Sabiri'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Michy Batshuayi, 74. dakikada yerini Charles Marc De Ketelaere'ye bıraktı.

Bir gol daha! 90+2'de Hakim Ziyech'in asistinde Zakaria Aboukhlal topu ağlara gönderdi. Fas skoru 2-0 yaptı.

Mücadele Fas'ın Belçika karşısında 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı

Bu sonuçla Fas, puanını 4'e yükseltirken Belçika 3 puanda kaldı.

Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı. Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.

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27/11/2022 17:04