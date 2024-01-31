Fas, Güney Afrika'ya elendi: Hakim Ziyech dönüyor

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ve Güney Afrika karşı karşıya geldi.

Güney Afrika, 57. dakikada Makgopa ve 90+5'te Mokoena'nın golleriyle maçı kazandı ve çeyrek finale yükeldi. Fas'ta Achraf Hakimi 84. dakikada oebaltı atışından yararlanamadı. Sofyan Amrabat ise 90+4'te kırmızı kart gördü.

Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.