Fas, Güney Afrika'ya elendi: Hakim Ziyech dönüyor
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Fas, Güney Afrika'ya 2-0 kaybetti. Güney Afrika çeyrek finale yükseldi.
31/01/2024
Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ve Güney Afrika karşı karşıya geldi.
Güney Afrika, 57. dakikada Makgopa ve 90+5'te Mokoena'nın golleriyle maçı kazandı ve çeyrek finale yükeldi. Fas'ta Achraf Hakimi 84. dakikada oebaltı atışından yararlanamadı. Sofyan Amrabat ise 90+4'te kırmızı kart gördü.
Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.