Fas, Güney Afrika'ya elendi: Hakim Ziyech dönüyor

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Fas, Güney Afrika'ya 2-0 kaybetti. Güney Afrika çeyrek finale yükseldi.

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31/01/2024

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Fas, Güney Afrika'ya elendi: Hakim Ziyech dönüyor

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ve Güney Afrika karşı karşıya geldi.

Güney Afrika, 57. dakikada Makgopa ve 90+5'te Mokoena'nın golleriyle maçı kazandı ve çeyrek finale yükeldi. Fas'ta Achraf Hakimi 84. dakikada oebaltı atışından yararlanamadı. Sofyan Amrabat ise 90+4'te kırmızı kart gördü.

Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

31/01/2024 11:01
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TAGS: haber, kıbrıs
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