2022 Fas Rallisinde 3'üncü etap tamamlandı. Motosiklette Luciano Benavides, otomobilde ise Nasser Al-Attiyah günün en hızlı isimleri oldu...

Fas Rallisinde üçüncü etap heyecanı yaşandı...

Rallinin en zorlu etaplarından birinde pilotlar çöl şartlarındaki engebeli parkurda mücadele etti...

Toplamda 320 kilometre kat edilen etapta motosiklette Luciano Benavides, 3 saat 9 dakikalık derecesiyle günün en hızlı ismi oldu.

Otomobilde ise Katarlı Nasser Al-Attiyah 2 saat 58 dakikayla parkuru ilk sırada tamamladı.

3'üncü etabın ardından motosiklette Skyler Howes (SIKAYLIR HOVS), otomobilde de Fransız Guerlain Chicerit genel klasman lideri olarak yer aldı.

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05/10/2022 21:10