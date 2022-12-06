Fas tarih yazdı

FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile İspanya, son 16 turu maçında karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 sona eren ve penaltı vuruşlarına giden mücadelenin galibi 3-0'lık skorla Fas oldu.

FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geldi.

Education City Stadı'nda oynanan müsabakayı Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetti.

Normal süresi golsüz sona eren mücadelede uzatmalara geçildi.

Uzatma devrelerinde de gol çıkmayınca maç penaltı vuruşlarına kaldı.

Penaltı vuruşlarında rakibine 3-0'lık üstünlük sağlayan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.

Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi, Portekiz-İsviçre maçının ardından belli olacak.

Penaltı vuruşlarını gole çevirenler

Fas: Sabiri, Ziyech, Hakimi

İspanya: -

Penaltı vuruşlarını gole çeviremeyenler

Fas: Benoun

İspanya: Sarabia, Soler, Busquets

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06/12/2022 19:55