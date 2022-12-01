Fas tur biletini kaptı
01/12/2022
Kanada'yı 2-1 mağlup eden Fas, F Grubu'nu lider tamamlayarak adını Son 16 Turu'na yazdırdı. Kanada turnuvayı puansız kapatıyor.
Fas ile Kanada 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki son maçta karşı karşıya geldi.
4. dakikada Hakim Ziyech ve 23. dakikada Youssef En Nesyri'nin golleriyle Fas karşılaşmayı 2-1 kazanıp 7 puanla son 16 turuna kaldı. Kanada'nın tek golünü Naif Aguerd (K.K) kaydetti.
Grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden Kanada puan alamadan Dünya Kupası'na veda etti.