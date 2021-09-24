Fas Voleybol Federasyonu: 3 oyuncumuz İtalya'da havalimanından kaçtı

Fas Voleybol Federasyonu, Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'na katılmak üzere İtalya'ya giden milli takım oyuncularından 3'ünün havalimanından kaçtığını açıkladı.



Fas Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, takıma eşlik eden heyetin, 22 Eylül Çarşamba günü, 3 oyuncunun Roma'dan Sardinya'ya giden ikinci uçağa binmediğini fark ettiği belirtildi.

Açıklamada, havalimanında şahsi eşyalarını ararken takıma eşlik eden heyetten pasaportlarını teslim alan 3 oyuncunun bu anı fırsat bilerek izlerini kaybettirdiği aktarıldı.

Federasyonun açıklamasında, konuyla ilgili Fas'ın Roma Büyükelçiliğine ve oyuncuların ailelerine bilgi verildiği ifade edildi.

Fas voleybol milli takımı, 23 Eylül-3 Ekim tarihleri ​​arasında İtalya ve Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'na katılacak.

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24/09/2021 12:55