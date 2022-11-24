“Fascismus” cumartesi günü Lefke AKM’de sahnelenecek

Gündoğdu Gencer’in yazıp yönettiği Lefke Belediyesi Cittaslow Tiyatrosu"nun sahnelediği "Fascismus” isimli politik oyun cumartesi günü Lefke AKM’de seyirciyle buluşacak.

“Dünyadaki çeşitli faşist rejimleri ve faşizm uygulamalarını tarihsel bir çerçeve içinde ele aldığı” belirtilen oyun ayrıca 2 Aralık Cuma günü Güzelyurt AKM’de, 3 Aralık Cumartesi günü Girne Belediye Oda Tiyatrosu'nda, 9 Aralık Cuma günü Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda ve 10 Aralık Cumartesi günü KTÖS Tiyatro ve Konferans Salonun'da sahnelenecek.

Halka açık ve ücretsiz olacak oyunun tüm gösterimleri saat 20.00’de başlayacak.

Oyunun esin kaynağı sendikacı Kamil Kartal’ın KTÖS'de 10 Aralık’ta yapılacak gösterimde onur konuğu olacağı bildirildi.

Oyunla ilgili daha fazla bilgiye , 0533 830 0138 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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24/11/2022 15:05