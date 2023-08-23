Faslı Youssef 12 yaşında Ağrı Dağı'nda zirve yaptı

Fas'ın Marakeş şehrinde yaşayan Tazi, 4 yaşından bu yana dağa tırmanma sporuyla ilgileniyor.

Babasıyla ülkelerinden uçakla İstanbul'a, ardından da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 12 yaşındaki Tazi, burada yerel rehberler eşliğinde Ağrı Dağı'na tırmandı.

Soğuk havaya ve oksijen eksikliğine dayanan Tazi, 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na 5 günde zirve yaptı.

Youssef Al-Tazi, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri dağcılıkla ilgilendiğini belirterek, "Türkiye'ye Ağrı Dağı'na çıkmak için geldim. Dağa çıkarken zorlanmadım fakat zirveye çıkarken biraz üşüdüm. Her şeye rağmen zirve yaptığım için çok mutluyum." dedi.