Fas’ta 1700'den fazla mahkuma kraliyet affı

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30/07/2022

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Fas’ta 1700'den fazla mahkuma kraliyet affı

Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının 23’üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli suçlardan hükümlü bulunan 1769 mahkum hakkında af kararı çıkardı.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed’in Taç Giyme Bayramı dolayısıyla verdiği talimat kapsamında, hükümlü 1459 mahkuma ceza indirimi yapıldığı, 310 kişinin serbest bırakıldığı duyuruldu.

Açıklamada aftan yararlananların, tedavisi mümkün olmayan hastalıkları bulunanlar, yaşlılar, hamileler ve çocuk sahibi mahkumlar olduğunun bilgisi paylaşıldı.

Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarma yetkisine sahip.

30/07/2022 12:36
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TAGS: Fas# mahkuma
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