Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! 632 kişi hayatını kaybetti

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 632 kişi hayatını kaybetti.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 632 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.