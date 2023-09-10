Fas’ta can kaybı 2 bini aştı: Deprem sonrası halk geceyi dışarıda geçirdi

Fas'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Cuma gecesi yerel saatle 23:11'de meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin merkez üssünün Marakeş'in 71 km güney batısında Yüksek Atlas Dağları'nda, 18,5 km derinlikte olduğunu açıkladı.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre depremde can kaybı 2 bin 12’ye, yaralı sayısı ise bin 404’e yükseldi.

Depremin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi.

Fas’ta 2004’teki depremde 600'den fazla kişi hayatını kaybederken, 900'den fazla kişi yaralanmış, yaklaşık 15 bin kişi evsiz kalmıştı. Fas tarihinin en ölümcül ve en yıkıcı depremi ise 29 Şubat 1960'ta meydana gelmişti.

Agadir kenti yakınlarındaki 5.8 büyüklüğündeki depremde 12 binden fazla can kaybı yaşanmış, en az 35 bin kişi evsiz kalmıştı.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 7 olarak kaydetti.