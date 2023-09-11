Fas'ta depremden en çok etkilenen bölgelerde eğitime ara verildi
Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen yıkıcı depremden en çok etkilen bölgelerde eğitime ara verildi.
11/09/2023
Fas Eğitim Bakanlığı, 7 büyüklüğündeki depremin vurduğu El-Huz, Şişava, Tarudant kentlerinde 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren eğitime ara verildiğini açıkladı.
Öğrencilerin eğitimlerinin sürekliliğini sağlamak için uygun formülleri bulmak adına çalışmalar devam ediliyor.
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem
Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Fas İçişleri Bakanlığı, depremde 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin yaralandığını açıklamıştı.