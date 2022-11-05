Fas'ta iki milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi

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05/11/2022

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Fas'ta iki milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi

 Fas'ta iki milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Fas Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu hapların Lübnan'dan getirilerek ismi belirtilmeyen bir Batı Afrika ülkesine kaçırılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ulusal Güvenlik Birimleri tarafından Tanca Med Limanı'nda uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyonda toplam 2 milyon 18 bin 500 adet Captagon hap ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucu hapların deniz nakliye gemisinde bulunan bir kargo konteynerindeki variller içine saklandığına işaret edildi.

Açıklamada, kaçakçılığı yapan suç şebekesiyle bağlantılı tüm kişileri ortaya çıkarmanın yanı sıra kaçakçılığın bölgesel ve uluslararası bağlantılarını belirlemek için soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

05/11/2022 14:11
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TAGS: Fas, uyuşturucu, hap
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