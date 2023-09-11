Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 681'e çıktı

Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e yaralıların sayısı 2 bin 501'e yükseldi.

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11/09/2023

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Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 681'e çıktı

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 681'e, yaralıların sayısının 2 bin 501'e yükseldiğini duyurdu.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

11/09/2023 21:06
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TAGS: Fas’taki depremde can kaybı 2 bin 681’e çıktı
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