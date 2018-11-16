Fatih Dönmez: KKTC'nin hak ve menfaatleri sonuna kadar korunacak

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) uluslararası hukuktan kaynaklı hak ve menfaatlerin sonuna kadar korunacağını belirterek, “Türkiye’nin onay vermediği hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz.” dedi.

KKTC’nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü, Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü’nün ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyonda kutlandı.

Resepsiyona katılan TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resepsiyonda yaptığı konuşmada, KKTC ve Türkiye’nin tarihsel ve kültürel açıdan birbirinden ayrı kabul edilemeyecek iki ülke olduğunu söyledi.

Dönmez, Türkiye’nin KKTC’de yaşayan Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğunu belirterek, bu durumun bundan sonra da devam edeceğini vurguladı.

(CNN Turk)