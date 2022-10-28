Fatih gemisi Çaycuma-1'de sondaja başladı

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.

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28/10/2022

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Fatih gemisi Çaycuma-1'de sondaja başladı

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, enerjide tam bağımsız Türkiye için arama çalışmalarına devam edileceğini belirtti.

28/10/2022 14:05
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