Fatih ilk sondaj seferine hazırlanıyor

TÜRKİYE’nin satın alarak envanterine kattığı yeni nesil sondaj gemisi Fatih, Cumhuriyet’in 95’inci kuruluş yıldönümünde 29 Ekim pazartesi günü, Kıbrıslı Rumların tek yanlı parselleyerek doğalgaz krizi çıkardığı doğu Akdeniz’de ilk sondaj seferine çıkıyor.

Antalya açıklarındaki ilk sefere Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in de katılması bekleniyor. Sondaj çalışmaları Antalya açıklarında Kıbrıs adasının batısında Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yapılacak. Fatih sondaj gemisi de Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek. 2011 Güney Kore yapımı Fatih, 6’ncı nesil olarak adlandırılıyor ve en ileri teknolojik özelliklere sahip.