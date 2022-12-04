Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük'te sürpriz bir ayrılık yaşandı.

İstanbul temsilcisi, tecrübeli oyuncusu Caner Erkin ile yollarını ayırdı.

Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Bu sezon 12 maçta forma giyen Caner, 6 asist yaptı.

Kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin daha sonra CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter ve Beşiktaş formaları giydi.

Öte yandan 34 yaşındaki oyuncu A Milli Futbol Takımı formasıyla 63 maça çıktı.

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04/12/2022 17:57