Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze istifa ettiğini açıkladı

Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, görevini bıraktığını söyledi.

Gürcü teknik adam, ligin 29. haftasında deplasmanda 5-1 kaybettikleri Trabzonspor müsabakasının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Burada oynamak her zaman zordur. Maça iyi başladık ama kötü bitirdik. İyi başlamak işe yaramıyor. Burada hedefim bu değildi. Bu zor deplasmana güvenerek geldik. İyi bir hafta da geçirmiştik ama sahada her şey değişik oluyor. Bu kadro burada olmamalı. Bu oyunculardan daha fazla beklenti var. Ben de fazlasını bekliyordum. Maalesef beklentilerimi gösteremedik. Takım da birkaç maçta daha fazla cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp, başkanı da çok seviyorum. Bu mağlubiyetten sonra görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Birisinin değişik bir hava gelmesi gerek. Üzgünüm, beklemediğim bir gün oldu ama bunu yapmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Arveladze, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Maalesef golden sonraki dakikalarda daha fazla bir şeyler yine yaratabilirdik. Hiç beklemediğim bir şekilde çok geri kaçtık." ifadesini kullandı.

Şota, iyi veya kötü maçlarda takım savunmasını daha yukarda tutmaya çalıştıklarını da anlatarak, "Kaç hafta geçti bugün inanılmaz geri indik, inanılmaz. İlk yarının son 20 dakikası kendi ceza sahamızdan çıkamadık, topla da baskı yapamadık. Doğal olarak belki şanssızlık da olabilir. İki tane kendi kalemize gol attık bundan dolayı. Çok ağır bir mağlubiyet. Çok zor ve çok üzgünüm, inanılmaz üzgünüm." şeklinde konuştu.

Arveladze, Süper Lig'de 16. hafta öncesinde başına geçtiği kırmızı-siyahlı takımla 14 lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 maça çıktı. Fatih Karagümrük, bu süreçte ligde üçer galibiyet ve beraberlikle 8 yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, ligde 15 maç sonunda 17 puanla 13. sırada aldığı takımı, 29. hafta sonunda 29 puanla 16. sırada bıraktı.

Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 maçı da kazanan Arveladze yönetimindeki Fatih Karagümrük, çeyrek finalde Galatasaray'ı elemişti.