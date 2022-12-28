Fatih Karagümrük'ten Trabzonspor'a farklı tarife

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. İstanbul temsilcisi, bu sonuçla ligde 4 maç sonra galip geldi. Trabzonspor, ise ligde 8 maç sonra kaybetti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük sevindi. Trabzonspor'u 4-1'lik skorla geçen Fatih Karagümrük, ligde 4 maç sonra galip geldi. Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 16'ya yükseltirken, Trabzonspor 26 puanda kaldı.

İstanbul ekibinin galibiyet golleri; 6'da Magomed Ozdoev, 34'te Fabio Borini, 67'de Matteo Ricci ile 87'de Jean Edvard Kouassi kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 20'De Marc Bartra'dan geldi.

Marc Bartra 45+3'te direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fatih Karagümrük'te ise 56'da Ebrima Colley ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Öte yandan bordo-mavililerde maça ilk 11'de başlayan Edin Visca, 50. dakikada omzundan sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 32 yaşındaki Boşnak futbolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.

İlk müdahale sonrası, omuz bölgesinde çıkma ya da kırık olduğundan şüphe duyulan Visca'nın, son durumunun kulüp tarafından açıklanacağı öğrenildi.

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28/12/2022 21:15