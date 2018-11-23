'Fatih Terim istifa kararı aldı' iddiası

Derbi sonrasında devreye Abdürrahim Albayrak'ın girdiği ve Terim’i ikna ettiği ileri sürüldü.Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe cephesinden Fatih Terim'e yönelik kullanılan 'kabadayı' söylemi Galatasaray'da büyük bir kriz çıkarmıştı. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruları "Yorum yok" diye yanıtlamıştı. Terim'in, Cengiz'in tavrına tepki gösterdiği ileri sürülmüştü.

Takvim'de yer alan iddiaya göre Fatih Terim, yaşananlar sonrası istifa kararı aldı.

Haberde şunlar kaydedildi:

— Başkan Mustafa Cengiz'in kendisini savunmaması nedeniyle hem büyük bir hayal kırıklığı yaşayan hem de çok sinirlenen Fatih Terim'in bu kararının bir anda Florya'yı yangın yerine çevirdiği belirlendi. İlk olarak başarılı teknik adamın yakın çevresinin devreye girdiği ve istifadan vazgeçirmek için uğraştığı öğrenildi. Ancak bu çabaların sonuç vermediği ifade edildi. Ardından Abdürrahim Albayrak'ın Fatih Terim ile yüz yüze görüştüğü, Başkan Mustafa Cengiz'in de tecrübeli hocaya ulaşarak konuştuğu belirlendi. 4 saatlik büyük uğraşın ardından Terim'in istifa kararından vazgeçtiği öğrenildi. Daha önce transfer hüsranı sonrası karşı karşıya gelen Terim ve Cengiz arasındaki ilişkinin bu kriz sonrası hangi boyuta taşınacağı merak konusu.