Fatih Terim, kalecisini Süper Lig'den buldu

Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, kadrosunu Türklerle güçlendirmeye devam ediyor.

Yunan ekibindeki 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden 70 yaşındaki hoca, Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın'ı, kiralık olarak transfer ettirmişti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bu imzanın ardından Terim, Panathinaikos'ta kaleci sıkıntısı olduğunu ifade ederek yönetimden Adana Demirspor'un file bekçisi Ertaç Özbir'in alınmasını istedi. Kendisi de 34 yaşındaki eldivenle görüştü.

Bir kalça sakatlığı bulunan Ertaç'ın, kısa sürede sahalara dönebilecek seviyede olduğu öğrenildi.

İki kulübün de görüşmesinin ardından deneyimli kalecinin, Yunanistan'ın yolunu tutacağı aktarıldı.

Fatih Terim, Yunan takımının başında çıktığı 4 maçta kalesinde 4 gol gördü. Panathinaikos'un kalesini bu karşılaşmalarda Alberto Brignoli (1 maç) ve Yuri Lodygin (3 maç) korudu.