Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ifade verdi

Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, eski şube müdürü Seçil Erzan'ın İstanbul'da görülen 'yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davasında' ilk kez ifade verdi.

Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden olan Terim, bugün (20 Ağustos Salı) müşteki sıfatıyla Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.

"BANA FON GİBİ BİR ŞEYDEN BAHSETMEDİ"

Seçil Erzan’ın kendisinin hesaplarındaki bütün işlemleriyle özel olarak ilgilendiğini belirten Terim, kendisinin "özel bankacısı olarak hizmet verdiğini söylediği" Erzan'ın, "'Hocam bankada şu kadar paranız var, bu ay bu paraya dokunmadınız heba olmasın, değerlendirelim" gibi sözleri üzerine, kötü bir amaç aramadığını, çünkü kendisine güven duyduğunu söyledi.

Fatih Terim, "Şimdi anlıyorum ki Seçil Hanım’ın bana yazdığı saklama hesabına yattığını söylediği paralar, böyle bir hesaba yatmamış. Bana hiçbir zaman özel olarak bir fona para yatırılacağı, bu fondan yüksek getiri elde edileceği, Hakan adına veya Mehmet Aydoğdu adına bir fon olduğu veya benim adımla bir fon kurulacağı gibi sözler söylemedi" dedi.

"KİMSE BENİM ADIMI VEREMEZ"

Seçil Erzan'ın kendisine, parasının hesaplarında değerleneceğini, kendisinin de bunu sorgulamadığını ve nakit olarak gönderilmesi istenen tutarları nakit olarak gönderdiğini kaydeden Terim, "Başkalarına yönelik benim adımı kullandığından ise haberim bu olaylar ortaya çıktıktan sonra oldu" dedi.

"Basından okuduğum kadarıyla bu davada mağdur ettiği diğer kişiler gibi bana yönelik özel bir ikna çabası içine girme ihtiyacı olmadığını şimdi anlıyorum" diye konuşan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana Seçil Hanım ile ilgili soru soranlara onun iyi ve ilgili bir bankacı olduğunu söylerdim. Ayrıca yakın aile dostlarımızdan da almış hatta daha fazla alınması için uğraşmış. Ben bunları çok sonra öğrendim."

Davada tanıdığı tanımadığı müştekiler olduğunu söyleyen Terim, "Bu 30’dan fazla müşteki ve sanıklardan tek biri dahi, benim birini bir sözde fona yönlendirdiğimi, aradığımı, arandığımı söyleyebilecek tek bir insan dahi olamaz. Varsa, lütfen gelsin çıksın söylesin, mahkemede söylesin, başka yerde söylesin." dedi.

"BENİM KİMSEYİ BİR SİSTEME YÖNLENDİRMİŞLİĞİM YOK"

Terim ayrıca 1,5 senedir bunları konuşmak istediğini ve devam eden yargı sürecinden dolayı bugünü beklediğini söyledi ve ekledi:

"Ben finans işlerinden anlamam, bu nedenle de kimseye anlamadığım bir konuda tavsiye vermem, kimse de bana böyle bir konuda akıl danışmaz. Buna kızım, yeğenim ve eski damadım da dahildir."

"Bana 'Seçil Erzan’ı tanıyor musun?" diye sormuşlarsa da, elbette Seçil Erzan’ı tanıdığımı ve güvendiğim bir bankacı olduğunu söylemişimdir. Ama kimse bana gelip böyle bir fon olduğundan ya da Seçil Hanım’ın benimle adlandırdığı bir fon olduğundan bahsetmedi. Zaten kimse bana parasal konular hakkında soru sormaz, soramaz, benim kimseye sormadığım gibi. Tek bir insanı dahi herhangi bir fon, yatırım ya da Seçil Hanım’ın yönettiği veya yönettiğini iddia ettiği bir sisteme yönlendirmişliğim yok."

EMRE BELÖZOĞLU VE ARDA TURAN'A TAVSİYEDE BULUNDU MU?

7 Nisan 2023'te Emre Belözoğlu ve Arda Turan bu konuda eşiyle temasa geçene kadar olanlardan haberi olmadığını söyleyen Terim, kendisinin de maddi ve manevi zararları olduğunu söyledi.

Hesabında 3 milyon dolar civarında para olması gerektiğini ancak bankanın kendisine böyle bir paranın olmadığını söylediğini belirten Terim, "Denizbank ile olan ilişkim uzun yıllara dayandığı için hesaplarımda oluşan zararımın tam tutarını henüz bilmiyoruz, bu hususta açmış olduğumuz davalar da mevcuttur" dedi.

"Dediğim gibi Arda, Emre, adı geçen diğer şahıslar veya herhangi bir insanı sözde bir fona yatırım yapmaları için yönlendirme yapmışlığım, tavsiye vermişliğim yok, olmadı, olamaz."

Terim ayrıca Seçil Erzan ve diğer sanıklardan Rüya Sağır'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına rızası olmadığını ve şikayetinin devam ettiğini vurgulayarak, kamu davasına müdahil olmak istediğini belirtti.

"TEK BİR KEZ SEÇİL DEMİŞLİĞİM YOKTUR"

Ayrıca şuna da dikkat çekmek isterim, ben kendisinden onlarca yaş büyük olmama rağmen,

Seçil Erzan'a tek bir defa dahi Seçil demişliğim bile yoktur. Kendisiyle yaptığım yazışmalardan da

görüleceği üzere, her zaman mesafeli, seviyeli ama bir o kadar da güvene dayalı bir bankacı – müşteri

ilişkimiz oldu.

Gerçeklerle yalanlar arasındaki fark bu denli net. 70 yaşımdayım, bunca yıldır en iyi öğrendiğim husus şudur: Gerçeklerin yenemeyeceği yalan, tuzak, karalama yoktur.

"KONUŞMADAN BEKLEMEK ZORDU"

1,5 senedir bu olaylarla ilgili ailem ve avukatlarım dışında kimseyle konuşmadım. Herkesten

önce hukuka ve mahkemeye saygım var. Bu olay yaşandıktan sonra, çağırılmadan kendim gidip

adliyede savcılığa ifademi vermiştim. Konuşmam gereken zamanda da bugün geldim mahkemeye

konuşuyorum. Soruları, bugün gerçek hakim ve gerçek savcı huzurunda cevaplıyorum. Bunun

öncesinde, bu konuyla ilgili olarak herhangi bir gazeteye, muhabire veya sosyal medyaya herhangi bir

açıklama yapmadım. Hiçbir yere konuşmadım. Konuşmadan bugünü beklemek benim için çok zordu,

ama hukuka ve yargıya olan güvenim ve saygım beni buna mecbur etti.

NE OLMUŞTU?

Seçil Erzan dosyasında 18 önemli isim bulunuyor. Erzan tarafından yüksek getiri vaadiyle dolandırıldığını savunan kişiler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı Fatih Terim, Buse Terim, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, futbolcular Arda Turan, Ayhan Akman, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Hakan Ateş, Muslera, Selçuk İnan gibi isimler var.