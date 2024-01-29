Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, ligde PAOK'a 2-1 yenildi

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, ligde PAOK'a 2-1 yenildi

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29/01/2024

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Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, ligde PAOK'a 2-1 yenildi

Yunanistan Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde PAOK, 43. dakikada Kiril Despodov'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Panathinaikos, 51. dakikada Trabzonspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın penaltı golüyle eşitliği yakalarken 56. dakikada Despodov, PAOK'u tekrar öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca PAOK, Panathinaikos'u 2-1 yendi.

Bu mağlubiyetin ardından Panathinaikos 44 puanda kalırken, zirvedeki PAOK ise puanını 47'e çıkardı.

Terim, Yunanistan ligindeki 5. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

29/01/2024 10:17
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TAGS: Fatih Terim, Panathinaikos, lig, PAOK’
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