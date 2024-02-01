Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda yarı finale çıktı

İlk karşılaşmada 2-1 yenildiği Atromitos ile deplasmanda karşılaşan Panathinaikos'ta Ruben Perez, 35. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı da konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Filip Mladenovic'in, 90+5. dakikada bulduğu golle Panathinaikos maçı 2-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.