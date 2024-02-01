Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda yarı finale çıktı

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final rövanş maçında Atromitos'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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01/02/2024

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Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda yarı finale çıktı

İlk karşılaşmada 2-1 yenildiği Atromitos ile deplasmanda karşılaşan Panathinaikos'ta Ruben Perez, 35. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı da konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Filip Mladenovic'in, 90+5. dakikada bulduğu golle Panathinaikos maçı 2-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

01/02/2024 09:02
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TAGS: Fatih Terim, Panathinaikos, Yunanistan Kupası
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