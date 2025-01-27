Fatih Terim'in Al-Shabab'ından son dakika galibiyeti

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Hamdallah'ın son dakikada attığı golle Al Feiha'yı 2-1 yendi. Siyah beyazlılar, Terim döneminde 4. lig maçında 2. galibiyetini elde etti.

Suudi Arabistan Ligi'nin 17. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Al Feiha'yı konuk etti.

Ev sahibi takım Hamdallah'ın 34. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Konuk takım 57'de Lopez ile eşitlik sağlarken, 64'te Sakala ile öne geçti ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

Al-Shabab, 90+6'da penaltı kazandı. Hamdallah penaltı vuruşunda hata yapmadı ve takımını galibiyete taşıdı.

Al-Shabab, Fatih Terim döneminde çıktığı 4. lig maçında 2. galibiyetini elde etti ve puanını 29 yaptı. Al Feiha ise 15 puanda kaldı.