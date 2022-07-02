Fatih Ürek, Bodrum'da kaza yaptı!

Bir süredir Bodrum'da olan Fatih Ürek (56), önceki gece trafik kazası geçirdi. Neyse ki kazayı yara almadan atlatan Fatih Ürek, kaza anlarını anlattı. Maddi hasarlı kazanın ardından Ürek'in otomobili otoparka çekildi. Ünlü şarkıcı ise evine taksiyle döndü.

Havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da alan ve tatil sezonunu açan Fatih Ürek, önceki gece Gölköy mevkiinde trafik kazası geçirdi.

Kazayı yara almadan atlatan ünlü şarkıcı, basın mensuplarına olayı anlattı. 56 yaşındaki Ürek, şöyle konuştu...

''Birden arkadan aracıma çarptılar. Ne olduğunu ben de anlamadım. Korktum açıkçası."

"Şirketin arabası kendi arabam değil, maddi hasar oluştu gördüğünüz gibi. Çok şükür bende endişe uyandıracak bir durum yok."

"Uzun süredir araba kullanmıyordum, bugünlük acil kullanmam gerekti. Başıma bu durum geldi'' dedi.

Basın mensuplarının geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederek karşılık veren Fatih Ürek, taksi ile evinin yolunu tuttu. Şarkıcının hasar gören arabası daha sonra çekici ile kaza yerinden alınarak otoparka çekildi.

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02/07/2022 21:47