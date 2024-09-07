Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı

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07/09/2024

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Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı

Kıbrıs'a gitmek üzere yola çıkan Fatih Ürek'e İstanbul Havalimanı'nda şok saldırı gerçekleşti. Bir yolcunun ünlü şarkıcıya hakareti sonrası tartışma giderek büyüdü. Fiziki boyuta taşınan olaya polis müdahale etmek zorunda kaldı.

58 yaşındaki ünlü şarkıcı Fatih Ürek havaalanına gitti. Ürek, uçağa tekerlekli sandalye ile geldi.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, bir yolcu Fatih Ürek'e hakaret etti. Tartışma fiziksel boyuta taşındı. Polis olaya müdahale etti. Uçuş bir süre gecikti.

07/09/2024 09:34
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TAGS: fatih üret
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