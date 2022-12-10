Fatma Çimen Tuğlu: Kadınlar Kooperatifi kuracağız

“UBP Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan Adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, kadınların üretimdeki önemine dikkat çekerek, “Kadınlar Kooperatifi kurarak, kadınlarımızı destekleyeceğiz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkan Adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, belediye başkanı seçilmesiyle birlikte bölgesel dönüşümün başlayacağını ve kalkınmayı sağlayacaklarını belirtti.

Dönüşümde kadınların büyük rolü olacağını söyleyen Dr. Tuğlu, “Bölgemizdeki kadınlar çok çalışkan, her biri kendi çapında üretimler yapıyor. Bu çok değerli üretimlerin kazanca dönüşmesi gerekiyor” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Kadınlar Kooperatifi kurarak, kadınlarımızı destekleyeceğiz. Üretilen ürünlerin markalaşmasını sağlayıp pazarlarda satışının önünü açacak ve kadınlarımızın gelir elde etmelerine ön ayak olacağız.”

Ev ekonomilerinin kırsal kalkınma için önemli olduğunu söyleyen Dr. Tuğlu, “Yerel yönetimler olarak kadınlarımızın ekonomiye katkı koymalarının önünü açmamız gerekiyor. Kuracağımız Kadınlar Kooperatifi ile kadınlarımızın ürettiği ürünlerin kazanç kapısı olması sağlanacak” diye konuştu.

Kooperatifi kadınlarla birlikte yöneteceklerini, ihtiyaçları saptayıp bunların giderilmesi için birlikte çalışacaklarını ifade eden Dr. Tuğlu, ortak akılla alınan kararlar sayesinde bölgesel kalkınmayı başaracaklarını ifade etti.”

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10/12/2022 14:13