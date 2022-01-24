Fatma Girik'in son sözleri: Arkamdan kötü konuşmasınlar

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve Bodrum'dan İstanbul'a tedai için gelen Fatma Girik, Covid'e bağlı organ yetmezliği nedeniyle bugün hayatını kaybetti. 79 yaşında hayata gözlerini yuman usta isim, sevenlerini yasa boğarken, geride Girik'in son röportajından duygulandıran sözleri kaldı.

"ÖLECEĞİM DİYE ÖDÜM KOPUYOR"

Ölümünden günler önce Posta'dan Alev Gürsoy'a konuşan Girik, "Öleceğim diye ödüm kopuyor. Çünkü arkamda bana ihtiyacı olan kişileri bırakmış olacağım. Mesela annemden önce ölmek istemem. Ne yapacak bensiz? Ki yaşı da çok ilerlerde. Kızım var, Ahu, benden başka kimsesi yok ama öleceğim sonuçta. Allah sıralı ölüm versin herkese…" ifadelerini kullandı.

"ARKAMDAN KÖTÜ KONUŞMASINLAR"

Usta sanatçı, "Herhangi bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Öldüğümde arkamdan kötü konuşmasınlar bana yeter! Kimsenin canını yakmadım, kimseye kötülük yapmadım, kul hakkı yemedim, kimseyi hor görmedim, kimseye şımarıklık ya da güç gösterisi yapmadım. En önem verdiğim şey bu. İyi insan olmak, dünyadaki her şeyden daha zordur. Sanatımın da hakkını verdim. Halkın sanatçısı oldum."

Fatma Girik, 99 yaşındaki annesi Münevver Girik Dukav ve ablası Müesser Girik ile Torba'daki evinde yaşıyordu.

Hayat arkadaşı, usta yönetmen Memduh Ün 16 Ekim 2015'te hayatını kaybetti. Fatma Girik, büyük aşkının ardından, cenaze törenindeki, konuşmasında, "Son yılımız hastanede geçti, 12 ay hastanede yoğun bakımdaydık. Onu gidip her gün öptüm, 'Memduh kalk,hava çok güzel, balkonda kahvaltı yapacağız' diye konuştum ama kalkamadı" dedi.

"BİR DAHA DÜNYAYA GELSEM..."

Girik, verdiği bir röportajda şu sözleri sarf etti:

"Bir daha dünyaya gelsem yine sanatçı olurum yine Memduh'a aşık olurum..."

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24/01/2022 11:27