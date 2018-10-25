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Fatma Girik’ten sevindiren haber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan usta sanatçı Fatma Girik'in, evinde düşmesi sonucu leğen kemiği çatlamıştı. Yaşanan bu talihsiz olayın ardından Girik'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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25/10/2018

Fatma Girik’ten sevindiren haber

Geçtiğimiz ay evinde düşerek leğen kemiğini kıran ve hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Fatma Girik, yaklaşık 1 aydır ayağa kalkamıyordu.  Evinde düşerek leğen kemiğini kıran usta oyuncu Fatma Girik'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

fatmagirik

Evinden hiç dışarı çıkmayan Girik, Bodrum Devlet hastanesinde ki kontrolüne yürüyerek geldi. Fatma Girik’in adım atmakta güçlük çektiği görüldü.

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TAGS: Fatma Girik
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