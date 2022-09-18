Fatma Işık hayatını kaybetti

ads ads ads ads
18/09/2022

ads
ads
Fatma Işık hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 

17.09.2022 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa’da, sakin Fatma IŞIK (K-47) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Buhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde kan ve doku örneklerlerini alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

18/09/2022 09:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.