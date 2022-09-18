Fatma Işık hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre,

17.09.2022 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa’da, sakin Fatma IŞIK (K-47) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Buhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde kan ve doku örneklerlerini alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

Bu habere tepkiniz:



18/09/2022 09:41