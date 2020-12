Fatma Solel yazdı: Bireysel Hızlı Tüketim ve Evrensel Moda

Mutlu yüzlerin, mükemmel vücutların ve gün içerisinde her an bilinçsizce maruz kaldığımız pazarlama stratejilerinin altında moda dünyasının başka bir yüzü daha var ama sizin de hiç yeterince kıyafetiniz yok değil mi?

Çok beğendiğiniz ürünlerin sadece fotoğraflarını bile gördüğünüzde beyninizdeki dopamin reseptörleri hemen harekete geçer ve bu bir yarışmayı kazanmak veya lezzetli şeyler tatmakla hemen hemen aynı etkiyi yaratır. Dopamin beynin ödül ve zevk merkezini kontrol ederek sadece ödülü görmenizi değil ona ulaşmak için harekete geçmenizi de sağlayan bir nörotransmiter; şimdi bunu bir de indirim sezonları için düşünün! İndirim etiketi o kadar çok satın alma heyecanına yol açıyor ki sonuçlarını, gerçekten neye ihtiyacımız olup olmadığını ölçüp tartmamıza bile olanak bırakmıyor. Hatta birçoğumuz satın aldıklarımıza değil de fırsatı yakalama duygusunun, avın heyecanına bağımlı oluyoruz. Yapılan araştırmalar da dopamin seviyesindeki yükselmelerin satın alma işleminin kendisiyle değil beklentisi ile ilgili olduğunu öne sürüyor. Dopamin salınımı ile ilgili araştırmalar yapan Robert Sapolsky, beklentinin etkisini ölçmek için maymunlara bir ışık belirdiği zaman bunun bir sinyal olduğunu algılamalarını ve bir tuşa basmalarını öğretiyor. Bir süre sonra ışıktan sonra her tuşa bastıklarında onuncu seferde bir yemek ödülünün geleceğini biliyorlar. Onuncu kez tuşa bastıktan hemen sonra yemeğin geleceğini bilen maymunların dopamin değerleri ışığın belirmesi ile tuşa basılan son saniyeye kadar yükseliyor. Buda bize aslında beklentinin (ışığın belirmesi) dopamin seviyesini yükselttiğini gösteriyor. Spolsky deneylerine ödülün verilme olasılığını değiştirerek devam ediyor, yani maymunun her onuncu tuşa bastığında ödül alma ihtimali %50 ve bu da dopamin salınımını 2 kat arttırıyor! Bunların tümü de bizim internet üzerinden yaptığımız alışverişlerle alakalı; beklenti mağazadan gidip almaktan bile daha heyecanlı! Sitedeki alışveriş sepetinde sizi bekleyen ürünleri gördüğünüzde ya da kargonun yolda olduğunu bildiğiniz ve elinize ulaşmasını iple çektiğiniz süreçte hissettiklerinizin açıklaması bu. Üstelik firmalar indirim günlerini kullanarak size bunun sadece bir seferlik kaçırmamanız gereken büyük bir fırsat olduğu mesajını da veriyorlar.

Şimdi en sevdiğiniz kıyafetinizi düşünün: Sizce onu kaç kez giyeceksiniz? Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion kitabının yazarı Elizabeth L. Cline, ortalama bu sayının 7 olduğunu ileri sürüyor. Alırken büyük bir hazza dönüşen kıyafetlerin sonrasını hiç düşündük mü? Ortalama bir tüketicinin yıllık kıyafet atık miktarı her yıl 31.75 kilogram. Üretilen tekstilin %85’i her yıl çöpe atılıyor ve bazılarını sadece yıkamak bile okyanusa binlerce parça plastik bırakıyor. Her 1 saniyede 1 çöp kamyonu dolusu kıyafet ya çöplüklere dökülüyor ya da yakılıyor. Üretimin yapıldığı birçok ülkede, tekstil fabrikalarından gelen arıtılmamış, kurşun, cıva ve arsenik gibi maddeler içeren, toksik atık sular direkt olarak nehirlere boşaltılıyor. Satın alırken biraz daha gönül rahatlığıyla aldığımız pamuklu ürünler için de durum farklı değil; pamuk üretimi için yoğun tarım ilaçları kullanımı akan suları kirletmeye devam ediyor. En çok karşılaştığımız polyester ve naylon gibi zaten doğal olmayan, yenilenemez petrol kaynakları içeren ürünlerin yapımında kullanılan kimyasallar da hem su kaynakları hem hava kirliliğine yol açıyor. Polyester üretmek, pamuğa göre iki ila üç kat daha fazla karbon emisyonu açığa çıkarıyor ve polyester okyanusta parçalanmıyor. Giovanna Luongo tarafından yürütülen tekstil malzemelerinin keşif taramasında kullanılan 60 giysi binlerce bileşiğin varlığını ortaya çıkarıyor. Yıkandığında giysilerdeki konsantrasyonun yavaşça ve uzun vadede azalması nedeniyle cildimizin de bu maddelere maruz kalma olasılığı var. Polyester üzerine yapılan başka bir araştırmada giysileri boyamak için kullanılan ürünlerin içerisinde bulunan, cildi tahriş eden ve/veya olası insan kanserojenleri olarak bilinen kinolinin en yoğun bulunan madde olduğu iddia ediliyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) 2017 raporuna göre ise, okyanustaki tüm mikro plastiklerin - asla biyolojik olarak parçalanmayan çok küçük plastik parçalarının - polyester gibi sentetik tekstillerin yıkanmasından geldiği ve bunun okyanus kirliliğinin %30’unu oluşturduğu tahmin ediliyor. Moda endüstrisi, karbon emisyonlarının %10'undan sorumludur ve bu tüm uluslararası uçuşların ve deniz taşımacılığının toplamından da fazla!

Aslında tek bir kişinin harcaması veya talebi olarak gördüğünüz çoğalarak bütün bir dünyayı etkiliyor. Eğer şanslıysanız yaşadığınız ülkede yine de kıyafetlerinizi atabileceğiniz geri dönüşüm kutuları mevcut. Sadece ihtiyacınız kadarını almak ya da eğer ülkenizde ikinci el ürünleri değerlendiren mağazalar var ise ihtiyacınızın bir kısmını buralardan karşılamak her zaman mümkün. Geri dönüştürülebilir ya da geri dönüştürülmüş materyallerden elde edilmiş ürünler tercih etmeye önem verebilirsiniz. Artık ihtiyacınız olmayan kıyafetleri direkt çöpe atmadan önce kendiniz de yeni tasarımlarla onları yeniden kullanılabilir hale getirebilir, yaratıcılığınızı geliştirirken doğaya da sahip çıkabilirsiniz.

13/12/2020 19:54