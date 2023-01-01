Fatma Tosun hayatını kaybetti

Tatlısu sakini 51 yaşındaki Fatma Tosun hayatını kaybetti

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01/01/2023

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Fatma Tosun hayatını kaybetti

Tatlısu sakini 51 yaşındaki Fatma Tosun dün evinde rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre:31.12.2022 tarihinde, saat 02.50 sıralarında, Tatlısu'da sakin Fatma TOSUN (K-51) kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği, kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.

01/01/2023 09:29
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TAGS: fatma tosun, ani ölüm,
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