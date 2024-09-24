Fatma Ünal: Allah herkese kalbinin ekmeğini yedirsin

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24/09/2024

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Fatma Ünal: Allah herkese kalbinin ekmeğini yedirsin

Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden manidar bir paylaşımda bulundu “Allah herkese kalbinin ekmeğini yedirsin” dedi. Ulusal Birlik Partisi’nin 23. Olağan Genel Kurultayı sonrası UBP milletvekili Yasemin Öztürk, Fatma Ünal, tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı. Öztürk bugün ise “Yarının ne getireceği belli değil” derken Ünal’ın “Sakin kalanın, sabırlı olanın, iyi niyetli düşünenin işi rast gider. Allah herkese kalbinin ekmeğini yedirsin. Amin” çıkışı Yasemin Öztürk’e cevap olarak yorumlandı.

24/09/2024 16:47
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TAGS: Fatma Ünal
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