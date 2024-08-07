Fatma Ünal, UBP Girne İlçesi Kadın Kolları başkanlığına aday oldu
07/08/2024
Girne ilçesinde yapılacak olan UBP Kadın Kolları başkanlık seçiminde Fatma Ünal aday olduğunu açıkladı.
Sosyal Medyada paylaşım yapan Ünal, "Ulusal Birlik Portisinin 23. üncü olağan Kurultay öncesinde yapılacak olan İlçe Kongresinde Girne Bölge Kadın Kolları Başkanlığına aday olduğumu bildirir, gereğinin yapılmasını rica ederim." dedi.
Öte yandan Girne Bölge Kadın Kolları Başkanlığına Müge Değirmencioğlu da aday olduğunu açıklamıştı07/08/2024 12:11