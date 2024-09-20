Fatoş Ünal: Her zaman ki gibi şahsımı kullanarak manipülasyon yapmaya çalışanlar devreye girmiştir  

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal (Juju), yaklaşan kongre ve kurultay öncesinde şahsı üzerinden yapılan manipülasyon girişimlerine dair bir uyarıda bulundu.

Ünal, adının kullanılarak elden ele dolaştırılan Parti Meclisi (PM) aday listelerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, böyle bir liste hazırlamadığını ve hazırlamayacağını vurguladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ünal şu ifadelere yer verdi.

UYARI;

Değerli Ulusal Birlik Partili kardeşlerim;

Her kongre ve kurultay öncesi olduğu gibi yine şahsımı kullanarak manipülasyon yapmaya çalışanlar devreye girmiştir.

Elden ele dolaştırılan Parti Meclisi aday listeleri, adım kullanılarak sağa sola gönderilmektedir. Ne bir PM listem vardır ne de olacaktır.

Bu olay çirkin bir yalandır, iftiradır ve manipülasyon yaratmaya yönelik bir girişimdir.

UBP’nin Girne kadın kolları başkanı olarak, tüm adaylara eşit mesafedeyim. Yarışan tüm adaylar gibi Kazanacak olan tüm adaylar da partimizin adayıdır.

Bu mesnetsiz, delilsiz, dayanaksız iftiralara karşı her tür hukuki hakkımı kullanacağımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorum bu oyunlara gelmeyecek ve en doğru kararı sizler vereciksiniz.

Büyük UBP’nin Büyük kurultayı, bir demokrasi şöleni olarak gerçekleşecek ve bu kurultayın tek kazananı yine UBP olacaktır.