Fauci’den Mu Varyantı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine alınan Mu Varyantı ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden'ın en üst düzey sağlık danışmanı Anthony Fauci’den açıklama geldi. Fauci, "Bu varyant, belirli antikorlardan kaçacağını gösteren bir mutasyonlar kümesine sahip” derken, “Bunu acil bir tehdit olarak görmüyoruz ancak çok ciddiye alıyoruz” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilk kez Kolombiya'da tespit edilen ve "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine alınan Mu Varyantı ile ilgili ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Anthony Fauci’den açıklama geldi.



‘AŞILARDAN KAÇABİLECEK MUTASYONLARA SAHİP’



Fauci, "Bu varyant, belirli antikorlardan kaçacağını gösteren bir mutasyonlar kümesine sahip” derken, "Yalnızca monoklonal antikorlar değil, aşı tarafından oluşan antikorlardan kaçabilir ancak çoğunlukla laboratuvar verileri bulunuyor, çok fazla klinik veri yok” diye konuştu.

‘AŞILAR BU TÜR VARYANTLARA KARŞI ETKİLİDİR’



ABD Başkanı Joe Biden'ın en üst düzey sağlık danışmanı Fauci, “Küçümsememek için çok ciddiye alıyoruz ancak unutmayın, aşıların etkinliğini azaltan varyantlar olsa bile, aşılar yine de bu tür varyantlara karşı oldukça etkilidir” derken, “Mu varyantına dikkat ediyoruz ve her şeyi ciddiye alıyoruz ancak bunu şu anda acil bir tehdit olarak görmüyoruz” şeklinde konuştu.



DSÖ: DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR



DSÖ, "B.1.621", diğer adıyla Mu varyantının aşılara karşı daha dirençli kılan mutasyonlar geçirdiğini, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Haftalık güncellemesinde DSÖ, Mu varyantının Kolombiya ve Ekvador'da giderek yaygınlaştığı konusunda uyarıda bulundu.



İlk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da görülen Mu varyantının küresel yaygınlığı yüzde 0.1'in altında olsa da enfeksiyonların yüzde 39'unu oluşturduğu Kolombiya ve yüzde 13'ünü oluşturduğu Ekvador'da yayılmaya devam ediyor.



Güney Amerika haricinde bazı Avrupa ülkeleri, ABD ve Hong Kong'da vakalar bildirildi.



39 ülkede görülmesinin ardından Mu varyantı 30 Ağustos'ta, DSÖ tarafından Mart ayından bu yana "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine alınan beşinci varyant oldu. Daha önce de Eta, Iota, Kappa, Lambda varyantları bu kategoriye alınmıştı.



29 Ağustos itibarıyla, son dört hafta içinde hastalardan alınan virüs örneklerinin 4 bin 500'den fazlasının Mu varyantı olduğu belirlendi. Bunların çoğu ABD (2 bin 65) ve Kolombiya (852), Meksika (357) ve İspanya'da (473) rapor edildi.

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04/09/2021 09:56