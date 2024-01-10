Favori belirlendi: Afrika Uluslar Kupası başlıyor

2023 Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan cumartesi günü başlıyor.

Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Fildişi Sahili ile Gine-Bissau karşılaşacak.

Son şampiyon Senegal ise ilk maçında 15 Ocak Pazartesi günü Gambiya ile mücadele edecek.

Afrika Uluslar Kupası öncesinde Opta tarafından hazırlanan raporda turnuvanın favorileri belirlendi.

Buna göre son şampiyon Senegal'in turnuvayı kazanma ihtimali yüzde 12.8 olarak belirlendi ve Aliou Cisse'nin ekibi favori olarak gösterildi.



Senegal'i yüzde 12.1 ile Fildişi Sahili takip ederken Fas, yüzde 11.1'lik oranı ile üçüncü sırada yer aldı.

Listenin son sırasında ise Namibya yer aldı. Namibya'nın turnuvayı kazanma oranı yüzde 0.5 olarak tahmin edildi.