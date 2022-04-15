Favorilerin gecesi

Hentbol büyükler play-off karşılaşmalarında erkekler ilk karşılaşmalar sonrasında kadınlarda da ilk karşılaşmalar tamamlandı. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarda UKÜ, Levent’i, DAÜ ise DİGEM’i mağlup ederek ilk karşılaşmaların galibi oldu.

UKÜ rahat kazandı: 34-25

Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile Levent karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini rakibi Levent karşısında 17-9 önde kapatan UKÜ karşılaşmayı da 34-25 kazanarak play – off ilk maçının galibi oldu. UKÜ’de Aysel 12 golle maçın en golcü ismi olurken, takımına da en fazla katkı sağlayan isim oldu.

DAÜ tecrübesiyle: 43-33

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise DAÜ ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran DAÜ ilk devreyi rakibi DİGEM karşısında 21-16 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında etkili oyununu rakibi karşısında devam ettiren DAÜ sahadan 43-33 galip ayrılarak ilk maçın kazananı oldu. DİGEM’de Hatice 11 golle maçın en golcü ismi olurken, DAÜ’de Aysu ve Ayşe 9’ar golle maçı tamamlayan oyuncular oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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15/04/2022 22:23