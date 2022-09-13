Fazıl Say sanatseverlerle buluştu

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13/09/2022

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Fazıl Say sanatseverlerle buluştu

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali açılışında “İlk Şarkılar ve Piyano Eserleri Konseri” ile Salamis Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluştu.

Fazıl Say'ın; Nazım Hikmet, Metin Altıok, Cemal Süreya, Ömer Hayyam, Can Yücel, Orhan Veli gibi önemli şairlerin şiirlerini besteleyerek oluşturduğu İlk Şarkılar'da, Say’ın piyanosuna solist Serenad Bağcan eşlik etti.

Say, konserde İlk Şarkılar'ın yanı sıra solo olarak kendi eserlerini de seslendirdi.

Çok sayıda kişinin katıldığı konser, büyük ilgi gördü.

13/09/2022 21:47
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TAGS: Fazıl Say sanatseverlerle buluştu
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