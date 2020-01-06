Fazilet Özdenefe: İstikrarı yakalayamıyorsunuz

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü gündeminde Mağusa, İskele- Yeniboğaziçi İmar Planı önemli bir yer kapladı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın konuşmasının ardından Meclis’te gergin anlar yaşandı. Baybars’ın ardından Başbakan Ersin Tatar söz alarak imar planını değerlendireceğini söylemesi muhalefeti tatmin etmedi. Ana muhalefet partisi CTP Lideri Tufan Erhürman, oturduğu yerden Başbakanı eleştiren bir konuşma yaptı.

Ardından tartışmaya yine yerinden Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu katıldı. Meclise gerekli bilgi verilmediğinden şikayet eden muhalefet milletvekili Fazilet Özdenefe, Başbakan ve Hasan Taçoy’a yüklendi. Özdenefe, Taçoy’un konuyla ilgili açıklamalarını farklı yerlerden duyduklarını kaydederek Başbakan Tatar’ın bu konuda son noktayı koyması gerektiğini söyledi. Özdenefe, Tatar’a dönerek “Sayın Tatar sabah gördük şarkıyla uyandınız istikrar istikrar Ersin Tatar diye ama istikrarı yakalayamıyorsunuz” dedi.

06/01/2020 15:27