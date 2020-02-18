Fazilet Özdenefe: Yapılacak projelere destek vermeye hazırız

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe “Girne Antik Limanı’nın iyileştirilmesi ve ihale süreci” başlıklı konuşma yaptı.

Girne’nin önemine işaret eden Özdenefe, Girne’nin sadece turizm açısından bir vitrin bir marka değeri değil, çok sayıda insan için manevi değer olan bir yer olduğunu kaydetti.

Girne Limanı’nın denize boşaltılan çöplerden, atık sulardan ve vergilerin toplanmamasına kadar hep olumsuz şekilde anıldığını dile getiren Özdenefe, bölgede hem bir yetki hem bir çevre karmaşası olduğunu belirtti.

Şehirde plansızlık ve fiziki durumuyla ilgili sorun ve kargaşa olduğuna da işaret eden Özdenefe, bakımsızlığın yarattığı harap olma sürecinin de artarak devam ettiğini söyledi.

Özdenefe, limandaki değişikliklerin dokuya uygun olmadığını ve park ve tuvalet sorununun giderilemediğini de hatırlatarak, tüm bunların bir kaosa sebep olduğunu belirtti.

Önemli bir adım atılarak tadilat konusunda ihaleye gidileceği haberini aldıklarını ancak aylar geçmesine rağmen bunun gerçekleştirilmediğini kaydeden Özdenefe, bu gecikmeyle ve neler yapılacağıyla ilgili açıklama istedi.

Özdenefe, bunun bir hükümet meselesi olmadığını, yapılacak projelere destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Bir sonraki kışı beklemeden tadilat için adım atılmasının gerekliliğine işaret eden Özdenefe, ayrıldığı söylenen bütçenin de gelecekte işe yaramaz hale gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Özdenefe, oradaki esnafla ilgili yapılması planlananları ve en az sıkıntının nasıl sağlanacağını sordu.

İhale sözleşmesiyle ilgili yapılması gerektiğini düşündükleri hakkında bilgi veren Özdenefe, günün sonunda bu sürecin doğru şekilde tamamlanmasının tüm ülke için önemli olduğunu vurguladı.

“Antik Girne Limanı sadece Girne’yi değil ülkeyi tanıtan da bir semboldür”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin mecliste yaptığı konuşma şöyle: Dünyada bazı özel kentler vardır. Onlar yaşayan birer organizma gibidirler. Yaşayan ve yaşatan kalpleri vardır. Çok özel, çok güçlü, tarihi yazan, yıllara meydan okuyan ama aynı zamanda da çok kırılgandır bu kalpler.

Kalbi duran bir kent varlığını sürdürmeye devam etse de o kentin halkı artık mutlu olamaz. Paris için Eiffel kulesi, Barcelona için Sagrada Famila, New York için Özgürlük Anıtı ne ise Girne için de antik liman odur.

Tarihi, kültürel ve doğal birçok mirası bünyesinde barındıran Antik Girne Limanı sadece Girne’yi değil ülkeyi tanıtan da bir semboldür. Ülkenin vitrinidir. Bunların da ötesinde az önce de söylediğim gibi tarihi, kültürel ve turistik yapısıyla bizim şu sıralar çarpmakta zorlanan kalbimizdir.

Yurtdışında gidilecek destinasyon arayan turistlerin karşısına çıkan, Kuzey Kıbrıs’ın en güzel resimdir. Sadece Girne’mizin bir marka değeri değil, aynı zamanda birçoğumuzun yaşamında da yer etmiş bir değerimizdir.

Yıllarca ihmal edilmiş, hak ettiği değer verilmemiş bu değerimize sorumluluk bilinciyle yaklaşılması gereklidir. Denize çöp boşaltılmasından tutun da, denetimlerin yapılmamasına hatta alan vergilerinin düzenli bir şekilde toplanamamasına kadar birçok konu farklı tarihlerde gündem oldu, bu meclis çatısı altında da konuşuldu.

Limanda yıllardır bir kargaşa ve karmaşa söz konusudur. Biri yetki karmaşası diğeri ise plansızlıktan dolayı fiziki durumun geldiği hal ile ilgilidir.

“Yetki karmaşası hala daha çözülememiştir”

En önemli sorundur, çoğu zaman diğer sorunların da ana nedenidir. Bugüne kadar yaşanan yetki karmaşası hala daha çözülememiştir. 2012 yılında alınan bir kararla limanın yetkisi Turizm Bakanlığı’na devredilmiştir.

Girne Belediyesi işletmelerden aldığı ücret karşılığında hizmet vermeye devam etmekte ancak normalde yetkisi altında olması gereken bir çok noktaya müdahale edememektedir.

Antik liman bir kültür mirası olması sebebiyle, kültür mirası da Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Yasası’na tabidir. Bu dönemde bu da Dışişleri Bakanlığımız altındadır.

Liman olması nedeniyle limanlardan sorumlu Limanlar Dairesi dolayısıyla da Ulaştırma Bakanlığı’dır. Limanın mendireği ve rıhtımı ile ilgili sorumluluk da Limanlar Dairesi’ne aittir.

Özetle Turizm işlerinden sorumlu Bakanlık, Belediye ve Ulaştırma işlerinden sorumlu bakanlık arasında bir oraya bir buraya savrulmuştur. Halen daha bu yetki tartışması devam etmektedir.

“Herkes imkanı ve kendi vizyonu doğrultusunda elinden geleni yapmaya çalışıyor”

Limanın mevcut halinde yer kaplamalarında, korkuluklarda, şemsiyelerde, oturma bölümlerinde oturma gruplarında bir düzensizlik, bir kargaşa vardır.

Merkezi idare ile belediye arasındaki yetki karmaşası ve istişare eksikliği ve kapsamlı proje eksikliği süreç içerisinde yapılan işlerin limandaki bütünlüğü ve dokusunu bozduğunu görüyoruz. Dokuya uygun tek tip bir model ortaya konmadığı için ihtiyaçtan kaynaklı olarak esnaf geçici çözümler üretmektedir. Şemsiyeler sürekli açık ve kış aylarında da kullanımın devam edebilmesi için plastik rüzgar koruyucu yapılar gerilmektedir. Restoranların her biri farklı zemin kaplamaları , farklı oturma düzenleri ve farklı aydınlatma aparatları kullanmaktadır. Liman içerisinde kot farkları vardır. Herkes imkanı ve kendi vizyonu doğrultusunda elinden geleni yapmaya çalışmaktadır.

Liman oto park ve erişilebilirlik açısından uygun bir noktada değildir. Belediye tarafından çöplerin toplanma saatleri ve yeri dahi ortak akılla kararlaştırılamamıştır. Örneğin toplanan çöplerin akabinde yerlerin temizlenmesi ve kokunun giderilmesi zaman almakta ve sabah erken saatlerde kahvaltı dahi servis etmekten kaçınılmasına neden maktadır.

Tuvalet sıkıntısının çözülmesi, kanalizasyon ve su tesisatlarının düzenlenerek, denize sızan su atıklarının önüne bir an önce geçilmesi gerekmektedir.

Otantikliği bozmayan tek tip reklam uygulamasına bir an önce geçilmeli. Halihazırda görsel bir kaos vardır. Bunun ortadan kalkması şarttır. Binaların dokuya uygun tadil edilmesi ve sağlamlaştırılması gerekmektedir.

“Antik Liman’ın bir şantiyeye dönüşmesi riski ile karşı karşıya karşıyayız”

27 Mayıs’ta Meclis’te okunan UBP-HP hükümet programında Girne Limanı ile ilgili aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:

“Girne Antik Limanı’ndaki yetki karmaşası sona erdirilecektir. Girne Turizm Limanı ile birlikte iki liman, kamu-özel işbirliği modeli kapsamında çağdaş hizmet verebilecek bir yapıya kavuşturulacaktır.”

“Girne Antik Liman renovasyon ve yenileme projesi ivedilikle hayata geçirilecektir.”

Bu vesile ile bir kez daha açıklığa kavuşturulması lazım, kamu özel işbirliği antik liman için geçerli değildir, değil mi?

Bugün itibarı ile; Ne yetki karmaşası sona erdirilmiş ne de renovasyon ve yenileme projesi ivedilikle hayata geçirilmiştir.

Ama önemli bir adım atılma aşamasına gelmiş bulunmaktayız.

Turizm bakanımız 22 Ekim tarihinde BRT’de bir televizyon programında yaptığı konuşmada Girne Antik Limanı’nın renovasyonu ile ilgili: Aralık – Ocak – Şubat – Mart’ta bitirilmek üzere ve yeni turizm sezonunu, Antik Liman'da güzel görkemli bir törenle açmak üzere burayı tadilata alıyoruz. Ümit ederim gelecek hafta projeyi ihaleye göndereceğiz ve 15 gün içinde ihale başlar.’’ şeklinde değerlendirmede bulunmuştur. Aslında bizlere bir müjde vermiştir.

22 Ekim tarihinde 15 gün içinde ihaleye çıkılacağı ve Mart ayında bu tadilatın bitirileceği sözü verilmiştir.

Bahsedildiği gibi Kasım ayında ihaleye çıkılmamıştır veya çıkılamamıştır.

Daha sonra 3 Ocak tarihinde turizm bakanı: “Limana 2 Ocak'ta başlayacağımızı söylemiştik. Esnaf arkadaşlar yılbaşı nedeniyle görüşleri oldu... Esnafı da mağdur etmek istemeyiz. Zaten Şubat ve Mart'ta çok yoğun bir çalışma olacak... Onların bu çalışmadan en az şekilde etkilenmesini istiyoruz... Gecikmenin nedenini bugün yeniden ihale komisyonuna soracağız... En geç 15 Ocak'ta ihale sonuçlanmalı...’’ sözlerini söylemişti.

Şubat ayının sonuna yaklaşıyoruz. Henüz daha ihale sonuçlanmamıştır. Şimdi yeniden önümüze yeni bir tarih konmuştur o da yarın dolmaktadır.

Mart ayında tadilatı tamamlayarak yeni sezona görkemli bir giriş yapmayı vaad edilmiş ama bugün itibarı ile yeni sezonun girişinde Antik Liman’ın bir şantiyeye dönüşmesi riski ile karşı karşıya karşıyayız. Bu da özelikle esnafı tedirgin etmektedir.

“CTP olarak destek olmaya hazırız”

15 Mart’ta tekne turları start almakta, Liman Mart-Mayıs aylarında yaşanan en kalabalık sezonuna doğru yaklaşmaktadır. Sadece bölge esnafı değil, Girneliler de durumun akıbetini merak etmektedir.

Lütfen söyleyiniz, söz verdiğiniz gibi yapılması planlanan tadilat yeni sezon başlamadan tamamlanacak mı? Bunu duymak istiyoruz.

Yıllardır yatırım bekleyen ihmal edilmiş bir yerden bahsediyoruz. Bu gecikmenin neden yaşandığı izaha muhtaçtır.

Siz elinizi taşın altına koyar ve söz verildiği gibi Mart ayında bu işi eksiksiz tamamlamak için yola çıkarsanız CTP olarak biz de size ihtiyaç duyduğunuz her noktada bilgi birikimiz ve tüm iyi niyetimizle destek olmaya hazırız.

Gecikme olmamalıdır, olacaksa da asgari düzeyde ve Girne’yi bölge esnafını mağdur etmeyecek şekilde olmalıdır. Sürecin nasıl ilerleyeceği ile ilgili olarak yol haritasının ortaya konması, tüm paydaşlarla değerlendirilmesi ve buradaki turizm potansiyelini ve ekonomik faaliyetleri sekteye uğratmadan uygulamanın nasıl olması gerektiği ivedilikle değerlendirilmelidir.

Antik Liman acilen restorasyona ihtiyaç duymaktadır . Bu süreci öteleme lüksümüz yoktur. 1974’ten bugüne yapılmayan tadilatın daha organize ve ciddi bir şekilde ele alınması gerekirdi.

Girne’nin acilen temiz, düzenli, otoparkı olan, erişimin kolaylıkla sağlanabileceği, hem turistlerin hem de kendi insanımızın yürüyüş yaparken, yemek yerken, kahve içerken huzurlu ve konforlu bir alana sahip olabilecekleri bir Girne Limanı’na ihtiyacı vardır.

Sayın bakan; İlgili firmadan istediğimiz limanda gece gündüz çalışması olacak ve Nisan'ın ilk haftasına yetişmesini istiyoruz... Bunu yaparken de esnafın mağduriyetini dikkate alarak Vakıflar bankası ve diğer bazı bankalarla Düşük faizli kredi için temasa geçtik... Liman yenilenirken esnaf da yeniliğini yapabilsin...” dediniz . Hala daha bu sözünüz geçerli midir?

“Şubat’ta başlayıp Nisan’da bitecek…”

9.5 milyon TL’nin proje bedeli olarak bloke edildiği iyileştirme çalışmaları ile ilgili olarak verilen söz budur. Hala daha geçerli midir? Bu süreç içerisinde sorun yaşanmaması için esnaf ve turizmciler ile devamlı temas halinde olmanız gerekmektedir. Bu istişarelerin ivedilikle başlaması ve devamının getirilmesi şarttır.

Esnafla konuştuğumuzda tedirginlik her geçen gün artmaktadır.

Önümüzdeki sezon için yazılan çekler vardır.

Çalışmalar başladığında özellikle bir ay belki de içeriye girilemeyecektir. En kirli ve yoğun çalışma bu dönemde yapılacaktır. Kanalizasyon çalışması yapılacaktır.

Elektrikler de kesilecek, Stoklar ne olacaktır? Esnafın her birinin maddi imkan ve gücü aynı değildir. Jeneratöre ihtiyaç duyulacaktır.

Bunları iş ötelensin diye değil bilakis hızla başlayıp bitirilsin diye söylüyorum. Söz verildiği gibi 7-24 çalışılması gerekmektedir.

Bloke edilen bu paranın derhal bu proje için kullanılmaya başlanması gerekmektedir.

Yapmazsak özelleştirilecek endişesi vardır. İşletmeler kredilendirmeye de olumlu bakıyor

Verilerin alınması lazım, ilgili bankanın esnafa bir an önce yönlendirilmesi lazım

200 bin TL gibi işletme başına bir meblağdan bahsediliyor. Son durum nedir?

İhtiyat sandığı sosyal sigorta ödemeleri de sıkıntı yaratabilir. Çalışma bakanlığımızla bu durumu istişare ettiniz mi, düşünce nedir.

Seçim yasakları gelmeden bu yola çıkılmalıdır. 26’sı seçim yasakları

Mart 15 tur tekneleri başlar. Muhakkak ki esnafın da elini taşın altına koyması gerekmektedir. Koyacaklar da. Kazanılacak katma değer ilerisi için önemlidir ama bu sıkıntılı süreci atlatmalarına da yardım edilmelidir. İş planı dikkatli ve asgari derecede etkileyecek şekilde yapılsın.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Antik Liman için yapılması gerekenleri şöyle özetledi:

*Derhal süreç başlasın.

*İhale şartlarına Nisan 15ten sonrası ile ilgili tazminat taahhüt edin. Esnafa tazminat ödenecek koşulları şimdiden hazırlayın. Alacağınız tazminata dağıtın.

*Vakıflar’dan veya Kalkınma’dan bilmiyorum hangisidir uygun olan, günün sonunda bir Kredi sözü verildi. bununla ilgili işlemleri tamamlayın. Esnafı destekleyin. Bu süreci asgari zararla atlatmasını sağlayın. Esnafı destekleyin.

*Süreç bittikten sonrasını şimdiden planlamaya başlayın

“Yıllar içinde kendi kendimize ihanet ettik”

Süreç tamamlandıktan sonra bir daha bugünlere dönülmemesi için yapılması gerekenler ile ilgili acilen, bugünden, önlemler alınmaya başlanılmalı. Esnafı da dahil tüm paydaşları içine alan istişareler yapılmalı. Size bu konuda her türlü desteği vermeye de hazırız. Günün sonunda kazanan Girne, Girneliler ve tüm Kıbrıs olacak. Sunulan hizmet ve restore edilmiş yeni çehrenin sadece turistler için değil Girneliler ve ada halkı için yeniden hayatlarının merkezine oturması gerekmektedir. Limanı yeniden hatırlamalı ve hatırlatma mecburiyetimiz vardır.

Bizim çocukluğumuz ve gençlik yıllarımız limanda geçti. Oyun oynamaya gittik, yürüyüşe gittik, önceleri anne-babamızla sonra arkadaşlarımızla gittik, limanda üzüldük, sevindik, kavga ettik, aşık olduk. Nerede buluşalım sorusunun cevabı hep liman oldu.

Artık aklımıza gelmiyor, unuttuk! Konuşmamın başında dedim ya, Girne’nin kalbidir, kalbimizdir. Yıllar içinde kendi kendimize ihanet ettik, kalbimizi söküp attık bir yerde. Onu yeniden bulma zamanıdır. İsterim ki çocuklarımız ve bizden sonraki nesiller de ileride nereye gidelim diye konuştuklarında akıllarına ilk geren yer liman olsun. Onların da bizler gibi ilk aşkı liman olsun!

18/02/2020 22:05