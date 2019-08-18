Fazla kahve tüketimindeki tehlike!

Uzmanlar, günde 3 kupadan fazla kahve içen 35 yaş altı kadınlarda miyom riskinin daha yüksek olduğunu söylüyor. Miyomların en çok 15-45 yaş arasında görüldüğünü belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Dede, miyomlar hakkında bilgi verdi.

Sinsi ilerleyen ve yaşla birlikte artan miyomlar, kadınlarda sık görülen sağlık problemlerinden biri. Araştırmalar, kafein kullanımının miyom oluşumunu tetiklediğini gösteriyor. Kadınlarda sık görülen sorunlardan biri olan miyomlar, rahmin kas tabakasından gelişen ve genellikle iyi huylu seyreden tümörlerdir. Miyomların başlıca belirtileri arasında kadının adet döngüsünde olağan dışı değişiklikler, kasık bölgesinde basınç hissi, bağırsaklarla ilgili huzursuzluklar, idrar yapmada zorlanma, sık idrara çıkma ya da idrar kaçırma, sırt ve bel ağrısı, ağrılı cinsel ilişki, çarpıntı, halsizlik gibi anemi belirtileri yer alıyor.

Östrojen, miyomların ortaya çıkmasını ve büyümesini tetikleyen bir unsur. Bu yüzden 15-45 yaş aralığında daha sık görülen miyomların, menopoz dönemine girilmesiyle, yani doğurganlık çağının son bulmasıyla kaybolacak kadar küçülmeleri beklenir.

Hamileliğin 12. haftasına kadar östrojen artışı nedeniyle miyomlar hızlı bir büyüme sergilerken, bu büyüme 12. haftadan sonra durma eğilimine girer. Tedavi ise lohusalık bitiminde hasta değerlendirilerek yönetilebilir.

Eğer hastanın herhangi bir şikâyeti yoksa genellikle düzenli takipler yeterli olur. Fakat acil tedaviler kapsamında kanamayla ilgili problemleri çözmek için farklı yöntemler kullanılabilir. Bunların yanı sıra tedavilerde; ağrı kesici ve antienflamatuar ilaçlar, ilaçlı spiraller, hastada geçici menopoz etkisi yapan iğneler, doğum kontrol hapları ve moleküler düzeyde yeni grup ilaçlar da kullanılıyor.

Miyom ameliyatı olan hastalarda miyomların tekrar etme olasılığı yüzde 10’lara yakındır. Bu hastaların 10 yıllık takipleri sonucunda, yüzde 45’inin rahim ameliyatına girdiği görülüyor. Miyomlarda risk faktörleri şöyledir:

*Yaş (+40)

*Erken yaşta adet görmek (10 yaş)

* Aile öyküsü

* Obezite, hipertansiyon

* Daha önce doğum yapmamış olmak

* Geç yaşta ilk doğumunu yapmak

* Kahve tüketimi